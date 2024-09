Zanchetta | Inter Primavera era difficilissima! Superati gli episodi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Anche l’– come la prima squadra – torna col sorriso dalla trasferta in Inghilterra. Questo perché ha battuto 2-4 il Manchester City, nell’esordio in UEFA Youth League, pur andando sotto dopo poco più di un minuto.commenta il trionfo aTV. TRE PUNTI DI VALORE – Andreamolto contento per il 2-4 di Manchester City-: «Tanta soddisfazione, perché portare via tre punti su un campo così difficile non era facile. Sapevamo di incontrare una squadra fortissima e l’hanno dimostrato per le qualità individuali e il gioco che esprimono. Però i ragazzi sono stati bravi: hanno giocato da squadra, si sono aiutati e hanno giustamente portato a casa i tre punti».festeggia il poker dell’in UEFA Youth League RIBALTONE – Ladell’ha battuto il Manchester City, che pure era andato avanti al 2?.