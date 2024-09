Tennis | Coco Gauff non avrà più Brad Gilbert come coach

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024)non sarà più allenatore di. La numero 6 del mondo si separa da una delle figure centrali nell’ambito deling a livello internazionale, autore fra l’altro di uno dei libri dipiù famosi al mondo, “Winning Ugly” (Vincere sporco). Tutto si è svolto via social: la giocatrice, che non ha propriamente vissuto la miglior stagione dell’anno e che senz’altro si attendeva di meglio dal 2024, ha ringraziato via Instagram il suo ormai ex. “Grazie, abbiamo fatto una corsa incredibile assieme, ti auguro il meglio per il futuro“. Sempre via social, ma in questo caso via Twitter/X, è arrivata la risposta di: “Grazie ae all’intero team per un viaggio davvero fantastico nell’estate 2023 e nei 14 mesi di incredibile sforzo di squadra., a soli vent’anni, il tuo futuro è davvero luminoso, e ti auguro tutto il successo possibile.