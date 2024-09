Taremi generoso | in Manchester City-Inter attaccante di sacrificio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mehdiparte titolare in(0-0), e rimane in campo fino alla fine. Fornendo una prova di grande, che amplia le caratteristiche dell’attacco nerazzurro. PALCO IMPORTANTE – Simone Inzaghi conferma le sensazioni della vigilia, schierando Mehdidal primo minuto in. Permettendo così a Lautaro Martinez di riposare in vista del derby con il Milan (domenica alle 20.45). E l’iraniano si fa trovare pronto su uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Europa. Dimostrandosi unperfettamente in linea con le richieste dell’allenatore in fase di costruzione. DATO IN CONTROSENSO – Partiamo subito dal dato più paradossale diin. Il numero 99 rimane in campo fino al termine della gara, chiudendo però senza nessun tiro verso la porta dei padroni di casa. Anzi, nessun tiro in generale.