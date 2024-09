Simone Grande rappresentante dell’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dal palco della seconda edizione di The Voice Kids, nel quale ha trionfato grazie al supporto del coach Clementino, a quello del. E’ questa la sfida che attende il giovanissimo, scelto per rappresentare l’Italia, con il brano Pigiama Party, nella ventiduesima edizione della manifestazione europea canora, in programma presso la Caja Mágica di Madrid, in Spagna, il prossimo 16 novembre. Nato a Rozzano dodici anni fa,frequenta attualmente il secondo anno di scuola media. Tra le sue passioni, oltre quella per il canto, anche il calcio, sport che pratica da quando aveva otto anni. Tifosissimo dell’Inter, ama cucinare insieme alla sua famiglia per provare nuove ricette. Ha una sorella, Noemi.