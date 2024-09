Roma protesta dei tifosi | Curva Sud vuota per i primi 30 minuti contro l’Udinese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’esonero di Daniele De Rossi non è andato giù aidella, che hanno annunciato unain vista della gara di Serie A. Dopo una serie di sold out consecutivi, l’Olimpico tornerà ad essere parzialmente vuoto, almeno per i30. In un comunicato diffuso sui social, laSud ha infatti reso noto che rimarrà fuori dallo stadio per la prima mezz’ora della partita. “E’ arrivato il momento di farci sentire. LaSud invita tutti idi qualsiasi settore a partecipare alla contestazione” si legge.deiSudper i30SportFace.