Processo Open Arms migliaia di minacce e insulti ai pm | scatta l’allarme sicurezza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Siete il cancro dell’Italia, spero nella giustizia divina che prima o poi arriva“. E ancora: “Vedrai che te la faranno pagare”. Sono soltanto alcuni del messaggi intimidatori o deglipesanti, pesantissimi che stanno subendo i giudici che rappresenteranno l’accusa nel. Quello in cui è imputato Matteo Salvini. Il leader della Lega, che è anche vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, rischia la condanna a 6 anni di carcere. Salvini è accusato di sequestro di persona plurimo, omissione e rifiuto di atti d’ufficio dopo la decisione di negare alla nave della ong spagnolala possibilità di sbarcare nel porto di Lampedusa 147 migranti soccorsi nell’agosto 2019. La nave fu costretta in mare per giorni prima di trovare un altro approdo.