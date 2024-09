Pratovecchio le iniziative per l’80 anniversario della Liberazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Arezzo, 19 settembre 2024 – In occasione del, il Comune diStia organizza dueper ricordare il passaggio del fronte che, dopo lutti e distruzione, portò alladel paese con l’arrivo delle truppe alleate il 24 settembre 1944. Dal 22 settembre i portici di via Garibaldi aospiteranno l’esposizione8 SETTEMBRE 1944, mostra fotografica e documentale sul minamento direalizzata dal Comitato CelebrazioniStia 1944-2024. Era l’8 settembre 1944 quando la via centrale e i ponti difurono distrutti dai nazisti in ritirata per rallentare l’avanzata degli Alleati. Saltarono in aria il ponte sul torrente Fiumicello, il ponteferrovia e la centrale via Garibaldi.