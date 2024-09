Nubifragio patto tra Comune e banche per aiutare cittadini e imprese

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bergamo. Il 9 settembre Bergamo è stata colpita da un evento estremo che ha segnato la sua comunità. L’esondazione in alcuni tratti dei torrenti Morla e Tremana ha avuto conseguenze gravi per molte famiglie e. In particolare, in alcuni quartieri della città, la situazione è stata particolarmente pesante: la forza dell’acqua ha danneggiato abitazioni, box, impianti elettrici e idraulici, auto e beni di vario genere come, anche, esercizi commerciali e attività produttive. Per rispondere a questa emergenza, ildi Bergamo ha subito avviato le procedure necessarie, elaborando la scheda Rasda e attivando formalmente, il 16 settembre, la richiesta a Regione Lombardia per la dichiarazione dello “stato di emergenza”. Ihanno avuto la possibilità di fare una prima rilevazione per segnalare i danni subiti ad abitazioni e attività economiche.