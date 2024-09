MOVIOLA – Monaco-Barcellona | disastro Ter Stegen Eric Garcia espulso dopo 10?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Episodio daappena 10 minuti allo Stade Louis-II, dove si gioca il match di Champions League tra. Errore clamoroso da parte del portiere dei catalani Marc-André Ter, che nel tentativo di costruire dal basso ha dato una palla molto scomoda a. Quest’ultimo, spalle alla porta e con due avversari a pressarlo, non è stato reattivo e si è visto sfuggire Minamino, immolatosi a tu per tu con Ter. Nel tentativo di recuperare, il difensore è scivolato ed ha atterrato l’avversario – anche se restano dei dubbi sul contatto visto che Minamino era già in caduta -, ricevendo un cartellino rosso per aver interrotto una chiara occasione da gol. Pochi minuti, i monegaschi hanno sbloccato la gara con Akliouche. Red Cardpic.twitter.