Milan Tim nuovo Telco Partner del club | i dettagli dell’accordo

(Di giovedì 19 settembre 2024) ACe TIM annunciano una nuovaship che vedrà l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventaredelrossonero, entrando nella sua famiglia dei Premium. TIM, vicino al mondo dello sport e attento a tematiche di inclusione, è ilBack of Shirt sponsor della Prima Squadra femminile e della Primavera maschile a partire dalla stagione in corso. Laship, basata sulla condivisione di valori comuni, si inserisce nell’ambito de ‘La Forza delle Connessioni’, il posizionamento di TIM che sottolinea quanto le connessioni aiutino ad avvicinarsi, diventando relazioni sportive e umane offrendo sempre maggiori opportunità di vivere emozioni come in una partita di calcio. Momenti da condividere con gli amici e la famiglia, che sia a casa o allo stadio, e che rafforzano il concetto dello stare insieme.