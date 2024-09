Mediaset dopo Silvio Berlusconi | come Pier Silvio ha gestito l’azienda ereditata

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’eredità dinon è stata solo una questione di leadership politica, ma ha coinvolto anche la gestione di uno dei giganti dei media europei:, ora MFE-MediaforEurope. In un contesto di crescente difficoltà per il settore dei media, il figlioha preso il timone, portandoa risultati finanziari superiori alle aspettative.la morte, conutili per 104,7 milioni di euro Nel primo semestre del 2024,ha registrato un utile netto di 104,7 milioni di euro, un incremento del 20,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato ha superato le previsioni degli analisti, dimostrando la solidità della gestione sotto la direzione di, che ha commentato con orgoglio il successo del gruppo: “MFE è un modello unico in Europa”.