Louis Vuitton Cup James Spithill | Questa vittoria è merito dello shore team ha lavorato per tutta la notte

(Di giovedì 19 settembre 2024) Luna Rossa batte American Magic 5-3 e raggiunge la finale diCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di EmiratesNew Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Gli uomini di Max Sirena hanno chiuso finalmente una serie in cui si erano fatti rimontare dal 4-0 al 4-3, raggiungendo Ineos Britannia all’ultimo atto della Challenger Selection Series. IlPrada Pirelli ha saputo rialzarsi nel migliore dei modi dalla batosta di ieri, quando un pizzico di sfortuna e soprattutto un problema tecnico alla barca (rottura del carrello randa) aveva consentito a Patriot di vincere due regate consecutive avvicinandosi a -1. Gli uomini di Max Sirena, nonostante la grande tensione, hanno disputato oggi un match race praticamente perfetto imponendosi in gara-8 e volando così in finale. “È una bella sensazione.