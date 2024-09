La sfida tra i due allenatori D’Aversa torna in panchina Nicola pochi dubbi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) A quasi 4 mesi di distanza da quel 26 maggio in cui ha legato per sempre il suo nome alla storia dell’Empoli, portando il club azzurro alla storica terza salvezza consecutiva in A, domani Davideaffronterà per la prima volta il club di Corsi da ex sulladel Cagliari, dopo la separazione di quest’estate. Il tecnico torinese sarà in buona compagna, visto che saranno in campo anche tutti e tre gli altri ex: Luperto in difesa, Marin nel cuore del centrocampo e Piccoli in attacco. Del restone ha fatto fin da subito la spina dorsale della propria squadra, non rinunciandoci mai: come a Empoli Luperto ha giocato finora tutti i 360 minuti disponibili, ma anche Marin e Piccoli ne hanno saltati rispettivamente soltanto 13 e 33.