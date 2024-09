Juve Gatti ancora in dubbio per il Napoli | Motta può escludere un altro big

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Federiconon è l’unico calciatore dellain bilico per la sfida contro ilvaluta l’esclusione di unbig in vista del match di sabato pomeriggio. Poco più di quarantotto ore e sarà, finalmente, tempo dintus –: un incrocio mai banale per la compagine partenopea, reduce da un filotto di tre partite consecutive vinte di fila tra Bologna, Parma e Cagliari. L’obiettivo è proseguire sul buono stato di forma palesato nelle ultime uscite in questione, anche se l’incrocio con la compagine di Thiagoha un grado di difficoltà sicuramente più elevato. Per ilpotrebbe esserci qualche novità, con Scott McTominay che rappresenta la tentazione dal primo minuto, a pochi giorni dalla sfida dell’Allianz Stadium (il fischio d’inizio è fissato per sabato, alle ore 18:00).