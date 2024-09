Il Consorziale di Budrio si è rifatto il look | pronta la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dodici spettacoli in cartellone (con un abbonamento da otto) per far ripartire al meglio ladel Teatrodi, dopo i lavori di riqualificazione durati tutta l’estate. Costati 520mila euro (di cui 383.250 ottenuti grazie a un bando regionale) hanno riguardato il restauro della volta e il restyling di palco, luci, arredi e camerini. La commedia brillante e la comicità, accanto al musical e agli spettacoli di teatro civile si susseguono in uno dei teatri per storia e tradizione più importanti della Città Metropolitana. Laè stata presentata dalla sindaca Debora Badiali e da Filippo Vernassa, direttore artistico del Teatro EuropAuditorium e Teatro Celebrazioni, consulente artistico per il secondo anno consecutivo, del