Haaland tira la maglia ad Acerbi l' interista lo irride | alta tensione a fine partita | Video

(Di giovedì 19 settembre 2024) Uno 0-0 in casa del Manchester City che a conti fatti va stretto all'Inter, per le tante occasioni avute in campo. L'inizio in Champions League è comunque incoraggiante e la squadra di Simone Inzaghi ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo. Tra i migliori della sfida dell'Etihad c'è sicuramente Francesco, che come nella finale di Istanbul del 2023 ha fermato con grande garbo il fortissimo Erling. Il siparietto che ne è scaturito aè stato divertente. La punta norvegese è andato dal difensore ex Milan e Lazio per lamentarsi del trattamento riservatogli dal nerazzurro, che gli hato laper fargli capire che aveva fatto lo stesso nei suoi confronti per tutta la. In risposta il 36enne gli ha fatto il segno del due, prendendosi beffe del suo avversario. Il siparietto è finito poi con una risata di entrambi, nel segno del fairplay.