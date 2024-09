GP Singapore di F1 in tv dove seguire in streaming qualifiche e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) La stagione di F1 entra nel vivo e, con ancora 7 tappe da disputare, sbarca aper il GP in notturna. Sull’iconico tracciato cittadino in terra asiatica andrà in scena il diciottesimo appuntamento del Mondiale delle quattro ruote che è più aperto che mai, sia per la corsa al titolo piloti sia per quello Costruttori. In uno per Ferrari c’è ancora speranza, soprattutto dopo gli ultimi risultati ottenuti dai suoi piloti. Ferrari, tra titolo piloti e Costruttori Non ce ne vogliano Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma a 7 dalla fine vedere una Ferrari campione del Mondo piloti sembra essere utopico. Mai dire mai, perché nel mondo delle corse anche solo un appuntamento iridato può cambiare il destino di una stagione, ma con 78 punti di ritardo uno e 129 l’altro su Max Verstappen, i calcoli non reggono.