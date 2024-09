Del Debbio disintegra la sinistra | Salvini e Mattarella? Con tutta franchezza | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il governo italiano è alle prese con il caso giudiziario che vede protagonista il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo, sotto processo a Palermo per il caso Open Arms quando era invece ministro dell'Interno nel 2019. Impedì l'approdo della nave della ong spagnola che aveva soccorso 147 migranti nel mare Mediterraneo in tre diverse operazioni. Era il tempo del governo cosiddetto giallo-verde, formato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega e guidato dall'attuale leader dei cinquestelle Giuseppe Conte. A Fuori dal Coro, talk di approfondimento politico e sociale di Rete4, Mario Giordano consente una riflessione al collega Paolo Delsul tema, in particolare sulla posizione didurante questo processo. Dovrebbe sospendere la sua carica? Delnon crede che sia giusto.