Dare al padre anziano quinoa pane di segale e integratori non significa maltrattarlo | il giudice assolve il figlio salutista

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una storia paradossale arriva da Cremona, dove un uomo di 50 anni è stato accusato di maltrattamenti nei confronti del87enne. La sua colpa? Aver cercato di migliorare la dieta del genitore, sostituendo la tradizionale “minestrina” conintegrale e, e avergli fatto tenere le finestre chiuse con l’aria condizionata accesa durante l’estate. L’uomo, da sempre attento a uno stile di vita sano, ha raccontato di aver agito in accordo con il medico del, convinto che un’alimentazione equilibrata potesse contribuire al benessere dell’. “Non ho mai pensato che prendermi cura di miopotesse essere considerato un crimine“, ha dichiarato ildell’87enne davanti al. L’esposto che ha dato il via al processo era stato presentato dallo stesso87enne, convinto dall’altra figlia, in pessimi rapporti con il fratello.