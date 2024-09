Cancogni e Tommasi Uno spazio dedicato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sarà intitolato allo scrittore e giornalista Manlioe allo scultore Marcello, legati da un’amicizia profonda oltre che da rapporto di parentela, loalberato lungo viale Roma, a Fiumetto, dove si trova la fontana con “Dafne e Apollo”, l’installazione in bronzo realizzata proprio dal figlio di Leone. Due grandi personalità del panorama artistico e culturale italiano “che hanno legato lunghi capitoli della loro vita, personale e professionale, a Pietrasanta – commenta il sindaco, Alberto Giovannetti –, che alla fine degli anni ‘70 seguì da vicino, sedendo spesso in panchina, anche la squadra di calcio della nostra città, ha diviso il suo tempo fra Stati Uniti e Marina di Pietrasanta eleggendo l’abitazione di Fiumetto come luogo del cuore e, in particolare nei suoi ultimi anni, di residenza privilegiata.