Benevento ruba il cellulare di un turista tedesco | 17enne deferito

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 17 settembre u.s., una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico interveniva in una via del centro storico del capoluogo ove un cittadinoriferiva di aver subìto la sottrazione del proprio telefonoda parte di un ragazzo a lui sconosciuto che, con il pretesto di dover effettuare una chiamata urgente, si era fatto consegnare lo smartphone, riuscendo poi ad allontanarsi furtivamente e a far perdere le proprie tracce. Dopo aver acquisito ogni utile informazione e delineato l’identikit dell’autore del gesto, personale della Squadra Mobile avviava, con l’ausilio delle pattuglie impiegate nelle attività di controllo del territorio, accurate ricerche finalizzate al rintraccio del giovane.