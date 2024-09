Avellino l’ex sindaco Festa torna in libertà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024)di, Gianlucaindopo 154 giorni trascorsi agli arresti domiciliari in quanto indagato per una serie di reati dalla Procura diche ipotizza nei suoi confronti l’associazione a delinquere, depistaggio e corruzione. La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento, senza rinvio dell’ordinanza emessa l’8 luglio dal gip del Tribunale diche, su richiesta della Procura guidata da Domenico Airoma, aveva rinnovato gli arresti domiciliari per, successiva a quella del 18 aprile scorso, per presunte dazioni di denaro ricevute da tre imprenditori, indagati a piede libero, in rapporti di lavoro con il Comune.