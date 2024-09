Atalanta-Arsenal 0-0 Carnesecchi | Ottima fase difensiva dedico l’esordio alla mia famiglia

Leggi tutta la notizia su sportface

Marco, portiere dell', è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'in Champions League: "Tutti noi giochiamo a calcio per notti come queste. Abbiamo fatto una grandissima partita, difendendogrande. La parata nel primo tempo su Saka è stata importante, ma anche i miei compagni meritano i complimenti per la".ha poi aggiunto: "Vengo da unamolto umile:a loro emia compagna questo debutto. Sono davvero felice, ora pensiamo al Como". Infine, un pensiero per Mateo Retegui: "Non deve lasciarsi condizionare da un rigore sbagliato. E' molto forte e una persona perbene, siamo con lui".0-0,: "mia"