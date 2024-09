Ambiente innovazione e design Ferretti nel futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Marina Santin Prim’attore del settore della nautica di lusso ed emblema die qualità,Group deve il suo successo una visione industriale lungimirante che allea, sostenibilità e continui investimenti in ricerca. Questo ha permesso all’azienda di anticipare le sfide del mercato sviluppando progetti all’avanguardia, come il Riva El-Iseo, il primo motoscafo completamente elettrico del marchio Riva, che, unendo tradizione e rispetto per l’, concretizza l’impegno per unpiù sostenibile, in perfetto accordo con le esigenze di un mercato sempre più attento alla tutela dell’che ci circonda. Ma non solo.