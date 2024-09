Aereo scomparso dopo il decollo era partito da Pavullo Modena | nessuna traccia dei tre francesi a bordo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – Avevano trascorso la notte in aeroporto lunedì sera per poi mettersi in viaggiola breve sosta, martedì mattina, diretti in Francia. All’improvviso però di quel piccoloa quattro posti, con atre persone, tutti turisti, si sono tragicamente perse le tracce. Sono in corso da martedì mattina le ricerche per individuare il velivolo Y18Talle 8.22 dall’aeroporto “Paolucci” di. Aappunto tre persone, marito e moglie e un amico della coppia provenienti dalla Romania, dove pare si fossero recati per prendere parte ad una manifestazione. Quella diera una breve sosta: i tre turisti avrebbero dovuto fare rientro in Francia partendo dall’aeroporto del nostro Appennino ma, per cause al momento sconosciute in tarda mattinata, si sono persi i contatti radio con il velivolo.