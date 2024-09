Zanchetta | All’Inter un obiettivo preciso! Tarantino dà tranquillità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il tecnico dell’Inter Primaveracommenta il grande risultato della sua squadra in Youth League contro il Manchester City. SODDISFAZIONI – Andrea, tecnico dell’Inter Primavera, commenta il risultato di Manchester: «Soddisfazione tanta perché era una partita complicata e difficile, anche un po’ di emozione per i ragazzi e non c’era niente di facile oggi. Inoltre, il Manchester City è fortissimo, esprime un bellissimo calcio e ha una fisicità devastante. Ma il fatto di averli arginato, facendo quattro gol ci dà grande soddisfazione per andare avanti. In Italia questi impianti ce li sogniamo e quando vedi queste cose qui ti rendi conto quanto sia lontano il gap. Non è un centro sportivo, ma un paese».