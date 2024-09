Vorrei ringraziare tutti | Sabrina Salerno le prime parole dopo l' operazione al seno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Sto bene, l'è andata bene":lo ha scritto sul suo profilo Instagram, rassicurando così i suoi fan. Nelle scorse ore, infatti, sempre sulla stessa piattaforma aveva detto di doversi sottoporre a un intervento alper rimuovere un nodulo maligno. "Mi dispiace non poter rispondere a- ha scritto nelle storie, a corredo di una foto scattata dal letto dell'ospedale di Treviso - ho i social che sono andati in tilt, non vedo più i messaggi, peròringraziarvi di cuore". A seguire la cantante 56enne sono i medici del Ca' Foncello di Treviso. "Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento ala causa di un nodulo maligno", aveva annunciato questa mattina, postando una sua foto in ospedale con la flebo al braccio. Poi aveva spiegato anche come erano andate le cose: "Come ogni anno, a luglio ho fatto la mammografia.