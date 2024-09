Tentativo di truffa con falso arresto | 75enne evita l' inganno e chiama i carabinieri

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Teramo - Grazie alla prontezza della donna e alla rapida risposta dei militari, laviene sventata e scattano le indagini. Una donna di 75 anni residente a Silvi Marina ha dimostrato grande lucidità , sventando unaben architettata ai suoi danni. L'anziana ha ricevuto unata sul telefono fisso da un uomo che si è spacciato per un carabiniere, sostenendo che suo figlio era trattenuto in caserma. Per liberarlo, iltore richiedeva il pagamento di una somma di denaro. La donna, insospettita dalle modalità della richiesta, ha subitoto il figlio con il cellulare per verificarne la veridicità . Quest’ultimo, intuendo lain corso, ha immediatamente allertato i veri. I militari si sono precipitati a casa della signora per rassicurarla e raccogliere tutte le informazioni utili per avviare le indagini.