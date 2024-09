Tennis | Jannik Sinner i grandi del passato sono dalla sua parte

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La vittoria diagli US Open ha elevato, ancor di più, il nome dell’altoatesino all’interno del mondo delinternazionale. Mentre l’azzurro si è appena affacciato alle vittorie dei tornei del Grande Slam (due in carriera), in Italia il “rosso” è diventato una star e una certezza del nostro sport. Il numero uno del Ranking internazionale ha recentemente incassato il parere positivo di Nicola Pietrangeli, spesso critico con lui, e di Adriano Panatta, dueti del nostro, le parole di Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta (Credit foto – Il Fatto Quotidiano)“ora è il più forte di tutti, lo dicono i numeri e il livello del suo, secondo me quando sta bene è imbattibile – le parole di Nicola Pietrangeli ai microfoni di Adnkronos –.