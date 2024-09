Su Luna Rossa aleggia lo spettro di Oracle E nel 2013 c’era anche Slingsby…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Fino a due giorni fa American Magic aveva inanellato tredici sconfitte consecutive contro: sette nella Prada Cup disputata tre anni fa e sei nella Louis Vuitton Cup in corso di svolgimento a Barcellona. Il sodalizio italiano era stato impeccabile contro gli statunitensi e si era portato sul 4-0 in semifinale, a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti. I ragazzi dello skipper Max Sirena erano in una situazione di acclarato vantaggio, ma poi gli episodi sono stati avversi la compagine tricolore. In gara-5 una manovra sbagliata ha portato a una spanciata, in gara-6 il vento ballerino ha premiato gli americani, in gara-7 si è rotto il carrello della randa quando James Spithill e compagni erano in vantaggio di una novantina di metri.