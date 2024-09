Scuola boom Its academy energia e ambiente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre 2024 – La sfida della sostenibilità tra transizione energetica e green rappresenta uno dei cambiamenti più significativi che le imprese sono chiamate ad affrontare nel breve periodo. Un percorso non più rinviabile che crea un ripensamento delle competenze e professionalità richieste dai distretti produttivi. Itsha intercettato questo nuovo fabbisogno da parte di numerose aziende e lo ha tradotto in nuovi percorsi post diploma rispondenti alle loro esigenze. Inoltre, oltre il 90% dei diplomati in questi Itsal termine del corso trova un lavoro, ben retribuito ed in linea con il percorso formativo intrapreso negli Its