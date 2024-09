Schillaci il cordoglio di Roberto Baggio | Le notti magiche di Italia 90 sempre nel mio cuore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tra i tanti messaggi diper la morte di Totò, non è mancato quello di, suo ex compagno di squadra sia alla Juventus che in Nazionale. “Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno perimpresse nel mioledi90 vissute insieme. Fratelli d’per” ha scritto sui social, postando una foto dei due abbracciati risalente proprio ai Mondiali del 1990. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@robyofficial), ildi: “Ledi90nel mio” SportFace.