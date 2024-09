Rivoluzione in casa RedBull promosso Lambiase l’italiano che disse a Verstappen | non fare il bambino

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024)in: sarà il nuovo Head of Racing (Telegraaf) Scrive l’informatissimo quotidiano olandese Telegraaf: «A Gianpieroverranno affidate maggiori responsabilità all’interno del team Red Bull di Formula 1. L’ingegnere di pista di Maxdiventerà Head of Racing presso la scuderia a partire dal prossimo anno.rimane anche il braccio destro didurante il Gran Premio. In qualità di Head of Racing, sarà ora il massimo responsabile per quanto riguarda le gare e le decisioni (strategiche) che verranno prese. Non cambierà nulla nei suoi compiti nei confronti del noto pilota.» L’addio di Jonathan Wheatley ha reso necessario un rimpasto di ruoli all’interno della Red Bull.