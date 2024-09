Ritrovato il corpo di Antonio Ciccorelli il vigile del fuoco disperso a Foggia per maltempo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ildel caporeparto dei Vigili delè statoquesta mattina. A causa dell’uomo era intervenuto ieri sera insieme ai colleghi per aiutare automobilisti rimasti in panne dopo essere stati sorpresi da una bomba d’acqua abbattutasi nelno. L’uomo era prossimo alla pensione: avrebbe compiuto 60 anni tra solo un mese. Al momento dell’incidente era a bordo di un fuoristrada insieme a un collega, mentre il mezzo è stato trascinato via dall’acqua.ildelIldell’uomo è stato rinvenuto in un canale che costeggia la statale 89 tra San Severo ed Apricena. Il collega invece è riuscito a uscire dal mezzo, ed è stato recuperato dai colleghi. Si trova in ospedale a San Severo, e nelle prossime ore sarà dimesso.