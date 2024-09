Questione politica non giudiziaria Il processo a Salvini visto da Mayer

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel suo editoriale di ieri intitolato “Ilè politico” Claudio Velardi, direttore del Riformista ha ricordato la posizione assunta da Giuseppe Conte e da altri leader politici sulla vicendadidurante il governo giallo- rosso. Ilè politico grazie al voto in Parlamento della maggioranza giallorossa: l’intreccio inscindibile tra giustizia e. Per Velardi è la riprova di quanto in Italia l'”intreccio trae giustizia sia diventato non solo inscindibile, ma ormai inestricabile”. È difficile dargli torto, ma per ricostruire compiutamente la vicendaOpenArms è utile ricostruire i precedenti e la matrice squisitamenteda cui essa trae origine.