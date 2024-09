Pessimo avvio di stagione Recanatese sconfitta immeritata Ci stava almeno il pareggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Gli "echi" della gara del Riviera sono tutt’altro che terminati anche perché, per mille motivi, labrucia, con una classifica che malinconicamente vede i giallorossi ancora al palo dopo due giornate. Sugli spalti anche Sauro Trillini, ex tecnico della Sambenedettese, al quale abbiamo chiesto, al netto dei tanti e forse troppi episodi dubbi, un giudizio su una prova che probabilmente meritava il conforto di un risultato positivo: "proprio così ed infatti, per quello che si è visto in campo, è stata una partita alla pari. L’episodio ha fatto la differenza con un rigore assegnato per un mezzo contatto in area. Chiaramente tutto il contesto ha avuto un ruolo notevole e sotto la curva rossoblù e con seimila persone allo stadio sono situazioni che possono avvenire".