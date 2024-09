Neonati seppelliti la confessione sul secondo bimbo solo dopo la scoperta degli investigatori di una ricerca su Google

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In tre interrogatori Chiara Petrolini, la 22enne indagata per omicidio premeditato e occultamento di cadavere di un neonato, ha confessato che anche ilbambino, i cui resti sono stati ritrovati nel giardino della villetta di Traversetolo, era suo. La studentessa di Giurisprudenza, volontaria in parrocchia e baby sitter affidabile e amorevole, ha raccontato delcorpoche glile hanno chiesto conto di unaeffettuata sue tracciata sul cellulare su “come partorire una seconda volta”. Unache aveva spinto i carabinieri, coordinati dalla procura di Parma, a scavare e trovare le ossa di un altro neonato la settimana scorsa,il corpicino ritrovato un mese prima. I due corpicini sono statipraticamente sotto la sua finestra.