Metrò leggera avanti l’estensione con la novità overnight charging

il progetto deldel percorso della metropolitanadi Avellino anche a Mercogliano ad Atripalda, ma con dellesostanziali in termini di investimenti e di tutela ambientale. Questa mattina al Comune di Avellino il vertice tra il sindaco Laura Nargi, i colleghi dei Comuni limitrofi, i dirigenti e funzionari di Piazza del Popolo e l'ing. Carmine Alvino a rappresentanza della società del traposto pubblico Air Campania. La sfida è quella di investire i quasi sei milioni a disposizione grazie al Pnrr per confermare la volontà amministrativa di unire l'area urbana per una nuovaintercomunale ( già oggetto di un protocollo dello scorso marzo) ma con una differenza sostanziale rispetto all'infrastrutturazione attuale: senza l'apposizione di nuovi pali.