Lutto nel mondo del calcio | è morto Totò Schillaci volto delle notti magiche di Italia ’90

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ildelè inper la scomparsa di Salvatore “a 59 anni a Palermo a causa di un tumore al colon. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate: da tempo si trovava ricoverato in ospedale nella sua città natale. Ha legato indissolubilmente il suo nome alla Nazionalena e al Mondiale di1990, le celebri “” che hanno fatto sognare tutto il Paese, segnando 6 gol (capocannoniere) e risultando il simbolo di quella cavalcata, terminata solo in semifinale ai rigori contro l’Argentina. Aveva iniziato a giocare nel Messina, prima con Scoglio e poi con Zeman: con quest’ultimo segna 23 gol in una stagione di Serie B. Lo acquista la Juventus, con cui segna 15 gol in 30 partite vincendo Coppae Coppa Uefa. Fu la stagione che gli valse la chiamata del commissario tecnico Azeglio Vicini.