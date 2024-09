L’editoriale Più Italia in Europa | la ricetta coerente con il cambiamento richiesto dai popoli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La nomina di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo dell’Unione europea (con deleghe pesanti alla Coesione, alle Riforme e al Pnrr) è una splendida notizia per l’e per l’. E certo: dall’altra parte è una pessima notizia per chi ha costruito, retroscena su retroscena, l’ennesima cattedrale di menzogne sulla dimensione politica del governo Meloni nel contesto internazionale. La realtà, come al solito, ha cancellato in un sol colpo le lamentazioni “preventive” delle prefiche e dei profeti di sventura di stanza a sinistra: nessuna ritorsione contro l’dopo il no – coraggioso, motivato e trasparente – di Giorgia Meloni alla riconferma di Ursula von der Leyen. Non solo, dunque, l’ha ottenuto più di ciò che le spettava di diritto ma per la prima volta la destra politica esprimerà un proprio uomo ai vertici delle istituzioni comunitarie.