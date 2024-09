Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 18 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di182024 Ariete Luna piena nel segno che vi precede: il mondo privato, intimo, nascosto. Il lontano o il recente passato, ricordi che qualche volta provocano attimi di malinconia, ma poi interviene Marte e vi risveglia, spinge con forza avanti. Questa Luna ancora piena di luce entra nel segno in mattinata, illumina per primo l'ambiente familiare, organizzatevi anche per i prossimi giorni. Domenica inizia l'autunno, rilassatevi e fatte in modo che si rilassi anche il vostro amore. Toro Non potete lamentarvi, levi stanno portando continuamente alla ribalta della vita professionale, offrendovi in dono possibilità di successo e di guadagno fuori dal comune.