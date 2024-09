Lautaro Martinez fuori in Manchester City-Inter? La scelta di Inzaghi – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)potrebbe rimanerenella partita di Champions League traed. La notizia arriva da Matteo Barzaghi su Sky Sport.PESANTE! –dovrebbe rimanere in panchina nella prima partita della stagione in Champions League traed. Simoneha in mente di fare unaforte in occasione dell’esordio europeo e il motivo è la forma fisica non ancora ottimale del suo numero 10. L’argentino non ha fatto il ritiro con i compagni, è arrivato con un mese di ritardo ad Appiano Gentile, ha avuto un affaticamento dopo Genova ed è partito nonostante questo con la nazionale. A Monza ha sofferto una condizione ancora al di sotto di quella mostrata sia dagli avversari che dai compagni. È uscito infatti anticipatamente, precisamente al minuto 55 per Mehdi Taremi.