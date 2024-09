La ex si mette con un romanista lui rasa la testa dei figli con lo stemma della Juve

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI - Per fare un dispetto alla ex moglie, fidanzatosi con un tifosoRoma, un cinquantatreenne torinese avrebbeto ladei duein modo da far apparire sulle loro teste lontus. A raccontare la vicenda, ricostruisce l'edizione romana di Repubblica, è stata la stessa donna nell'aula di tribunale dove l'uomo è sotto processo per maltrattamenti molto piĂą pesanti. Âlaaicon loper "punire" l'ex moglie fidanzata con unhttps://t.co/Ny0x9U649S — Dimensione Suono Soft (@Dimsuonosoft) September 18, 2024  La bizzarra acconciatura, secondo l'ex moglie dell'imputato, sarebbe stata imposta ai piccoli quando avevano 6 e 8 anni.