Io cresciuto a pane e ciclismo Il mio cuore batte per Pogacar

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’emozione dietro a un microfono. È quando Stefano Bertolotti apre la sua voce per raccontare il Giro d’Italia e le corse più importanti del calendario internazionale. Perfino il Tour de France si è servito della sua voce elegante, educata: è successo a luglio nelle prime quattro giornate in Italia, prima ancora nella tappa di Pinerolo nel 2011. L’emozione e la gioia di continuare a raccontare Giri di Lombardia, Milano-Sanremo, Tirreno Adriatico, Campionati europei e mondiali e corse minori, sono emozioni che ancora oggi Bertolotti vive come fosse la prima volta. Così è anche per la pista, dove continua a comunicare emozioni a chi ascolta. Il velodromo di Fiorenzuola d’Arda è “casa“ sua, lì ha affinato le tecniche ed è maturato professionalmente. Classe ’75, di Casalpusterlengo, diplomato al liceo classico, Bertolotti è diventato un personaggio noto a tutti.