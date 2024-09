Golf BMW PGA Championship 2024 | cinque azzurri al via in Inghilterra occhi su McIlroy

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tutto pronto inper il prestigioso BMW PGA, evento delle Rolex Series del DP World Tour diin programma dal 19 al 22 settembre. Saranno benglial via a Virginia Water, dove si assegnano punti importanti per la qualificazione alla Ryder Cup 2025 – e anche per la Race to Dubai -, oltre a un ricco montepremi da 9 milioni di dollari. Ai nastri di partenza due ex vincitori come Matteo Manassero e Francesco Molinari (unici italiani a riuscirci insieme a Costantino Rocca), Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan. Tra gli atleti da seguire con attenzione, invece, spiccano il campione uscente, Ryan Fox, e il numero 3 del mondo, Rory. Promette spettacolo anche la Pro-Am, che vedrà protagoniste celebrità del calibro di Andy Murray, Tom Holland e Gareth Bale.