Gilberto muore travolto dal camion a cui si toglie il freno tragedia ad Ariccia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Unaquesta mattina ad, sui Castelli Romani, doveRinna, un operatore ecologico di 32 anni, ha perso la vita a causa di un grave incidente sul lavoro. Mentre era impegnato nella raccolta dei rifiuti insieme a un collega, ilche stava guidando lo hadopo che, per causa ancora da chiarire, ilsi è disinserito mentre si trovava in una strada in salita nel centro storico di, in via Flora. Ilha iniziato a scivolare, investendo il giovane, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata, ma purtroppo non ce l’ha fatta a causa delle gravissime ferite riportate.