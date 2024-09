Emilia Romagna evacuazioni ed allagamenti I vigili del fuoco | Spostamenti da evitare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il maltempo sta colpendo duramente l’, con piogge incessanti che stanno provocando danni e disagi in diverse province. Nelle ultime ore si sono verificatee numerosi, mettendo in difficoltà molte comunità locali.Leggi anche: Lido di Camaiore, auto investe 8 persone: due morti e tre feriti gravi Le province più colpite: cosa fare Le province di Rimini e Forlì-Cesena risultano tra le più colpite. Secondo idel, nella giornata di mercoledì 18 settembre, sono stati effettuati oltre 80 interventi di emergenza. A Dovadola, una famiglia è stata evacuata a causa di una frana, mentre a Rimini le scuole sono state chiuse per, e anche il Tribunale ha subito danni per le infiltrazioni d’acqua.