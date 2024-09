Doveva essere in carcere ma girava per Busto Garolfo | arrestato 43enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(Milano), 18 settembre 2024 -scontare una pena di un anno l’uomodai carabinieri di. Il tutto per una truffa avvenuta nel 2017 a Reggio Calabria. Nonostante siano passati sette anni dall'episodio, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri della locale caserma e ora affronterà la sua condanna. Un raggiro compiuto a Reggio Calabria che ha visto l’uomo, attualmente residente a, come protagonista. Proprio per questo ilè stato prima rintracciato dai militari, poied ora dovrà scontare la sua pena. Le Forze dell’Ordine ricordano quanto sia importante denunciare i casi di truffa anche nel caso in cui il raggiro non è riuscito