Cugini di Campagna una scelta rivoluzionaria per preservare le caviglie di Nick Luciani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non esiste carbonara senza guanciale, non esiste estate senza un tormentone, non esiste giornata di Serie A senza polemica sugli arbitri. Eppure, potrebbe esistere un mondo nel quale idisi esibiscono su un palco senza le loro proverbiali zeppe. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, il talk del tardo pomeriggio della domenica di Rai 1 (subito dopo Domenica In di Mara Venier) tornato per una nuova stagione, c'è Milly Carlucci, che da sabato 28 settembre sarà di nuovo in onda con Ballando con le stelle, sempre su Rai 1. E la conduttrice di uno dei più longevi vip-show della tv italiana regala almeno un paio di bombette sotto forma di anticipazione. Il cast è già noto, certo, ma sollecitata dalla Fialdini Milly si sbilancia un po'.