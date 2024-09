Basket B nazionale Fabriano e Jesi ultime amichevoli prima del via ufficiale della stagione

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il quintetto di Niccolai affronterà Imola (oggi ore 18), mentre quello di Ghizzinardi ospiterà al Palatriccoli Faenza (venerdì 20 ore 18,30) e Matelica (sabato 21 ore 17,30) VALLESINA, 18 settembre 2024 –perfezionano i meccanismi con ledi metà e fine settimanadel viadel campionato in programma per domenica 29 settembre con il quintetto di Niccolai che sarà a Rieti mentre quello di Ghizzinardi a Chiusi in casa del San Giobbe. Peril primo impegno questo pomeriggio ad Imola, inizio ore 18. Poi la Ristopro ritornerà sulle tavole da gioco sabato o domenica, data e orario ancora da definire, a Chieti. Per, invece, gli appuntamenti, tutti al Palatriccoli, ingresso libero, sono ufficiali: venerdì ore 18,30 contro Faenza e sabato ore 17,30 contro Matelica. (e.s.